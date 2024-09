Helô Pinheiro dança com filho - Reprodução / Instagram

Helô Pinheiro dança com filhoReprodução / Instagram

Publicado 11/09/2024 18:58 | Atualizado 11/09/2024 22:14

Rio - Helô Pinheiro, de 81 anos, compartilhou nas redes sociais, nesta quarta-feira (11), um momento dançando com o filho, Fefe Pinheiro, de 43. Eles embalaram a música Born to Be Alive, de Patrick Hernandez, usando roupas com tons de rosa pastel. A ex-modelo aproveitou a postagem para fazer uma declaração ao herdeiro.

"Filho, eu não posso te prometer estar aqui até o resto da sua vida. Mas eu prometo te amar pelo resto da minha", disse a mãe na publicação do Instagram.

Além de Fefe, a inspiração para "Garota de Ipanema", também tem outras três filhas, incluindo a apresentadora Ticiane Pinheiro. O rapaz sofreu uma infecção nos brônquios e teve falta de oxigenação no cérebro quando tinha apenas três meses.

Nos comentários, os internautas não pouparam elogios a filho e mãe. "Filhos... o maior e o mais lindo amor do universo...", disse uma seguidora. "Melhor mãe e avó do mundo! Te amo", exaltou Bruna Pinheiro, neta da ex-modelo. "Um grande amor se demonstra nos pequenos e belos atos", apontou mais um.

No início deste mês, o marido de Helô fez uma homenagem para ela no aniversário de 15 anos da neta, Rafaella Justus, em que dançaram uma versão em inglês de Garota de Ipanema.