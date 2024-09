Caio Blat - Reprodução / Instagram

Caio Blat Reprodução / Instagram

Publicado 11/09/2024 17:53 | Atualizado 11/09/2024 17:54

Rio - Caio Blat, de 44 anos, falou novamente sobre o episódio em que Marcelo Serrado descreveu a parte íntima do ator no programa "Surubaum". O artista assegurou que a declaração do colega foi recebida com leveza, mas a repercussão e a curiosidade do público o deixam constrangido.



fotogaleria

Marcelo Serrado admitiu ter visto a parte íntima de Caio Blat e fez elogios ao genital do amigo, que ele descreveu como algo "absurdo", mesmo sem estar em ereção. "Estou elogiando. Estou lá contracenando, de repente olho, a gente tirou a cueca, e eu vi aquela situação toda", disse ele, na ocasião.

Na terça-feira (10), durante entrevista ao videocast “Desculpa Alguma Coisa”, Caio explicou que não ficou chateado com a fala do amigo. "Marcelo Serrado é meu irmão, estávamos num programa de brincadeira, de piada. Ele tem toda liberdade para brincar comigo", iniciou.



Na época da fala polêmica de Serrado, Caio chegou a definir a situação como "desagradável" e "machista", apesar de ter dado risada na hora. Ele explicou no bate-papo: "O que eu respondi depois é que essa cultura de ficar falando da genitália é uma babaquice. Eu não acho isso um elogio, não acho agradável".



"Eu fiz filmes com nudez e desde então existe esse assunto", afirmou. "Eu fico constrangido. Acho que existe um machismo nisso do tamanho, de querer comparar. Eu não gosto dessa insistência, dessa repercussão, desse submundo da internet que fica fazendo prints", finalizou.