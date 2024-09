Sthefany Brito e o filho, Vicenzo - Reprodução do Instagram

Sthefany Brito e o filho, VicenzoReprodução do Instagram

Publicado 11/09/2024 09:03

Rio - Sthefany Brito, de 37 anos, comentou a sensação de amamentar o filho, Vicenzo, fruto da relação com Igor Raschkovsky, em uma publicação feita no Instagram, na manhã desta quarta-feira (11). "Das coisas que eu tinha esquecido: a contração no útero em cada mamada", afirmou a atriz.

fotogaleria

Na noite desta terça (10), a artista falou sobre a chegada do bebê, nesta segunda , e se mostrou encantada pelo herdeiro. "Olha quem apareceu. Eu estou bem apaixonada. Ele é a coisa mais linda desse mundo...Vicenzo chegou dia 9, depois da mamãe colocar as fotos que faltavam no porta-retrato do quartinho dele", disse.

Sthefany ainda ressaltou que ela e Vicenzo estão bem. "Estamos bem, graças a Deus. Ontem (segunda-feira) não consegui vir aqui, porque meu pós da anestesia é sempre bem ruim e bem puxado", declarou. Além de Vicenzo, a atriz e Igor são papais de Antonio Enrico, de 3 anos.