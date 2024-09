Dayanne Bezerra saiu em defesa da irmã após nova prisão - Reprodução/Instagram

Dayanne Bezerra saiu em defesa da irmã após nova prisãoReprodução/Instagram

Publicado 11/09/2024 08:07 | Atualizado 11/09/2024 08:32

Dayanne Bezerra, irmã de Deolane Bezerra, desabafou após a nova prisão da influenciadora . Ela fez uma postagem na madrugada desta quarta-feira (11), se dizendo "exausta" e "morta por dentro".

"Abalada, destruída, estou morta por dentro. Nunca senti tanta dor na alma e no meu peito. Não desejo isso nem ao meu pior inimigo. Mas eu sei que a nossa vitória vai ser tão linda que muitos não vão acreditar", publicou em seu story.

Dayanne Bezerra desabafou nas redes sociais Reprodução/Instagram

Deolane teve a prisão domiciliar revogada nesta terça-feira (10), por descumprimento de medidas cautelares impostas pelo judiciário. A influenciadora chegou às 13h ao Fórum Rodolfo Aureliano, no Recife, inicialmente para assinar os termos da prisão e no local foi informada da revogação da decisão.

A advogada foi presa na última quarta-feira (4) , em decorrência de uma operação que investiga lavagem de dinheiro através de jogos ilegais. A mãe da influenciadora, Solange Bezerra, também foi detida na ação policial.

Em primeiro momento, Dayane já havia feito uma postagem em apoio à sua irmã. "Quando uma caía, as outras duas sempre estavam lá para segurar a mão uma da outra! No final somos nós por nós mesmas. Nem se contasse as gotas de água no mar, seria capaz de mensurar nosso amor... seremos nós para todo sempre", escreveu Dayanne na publicação no último sábado (7).