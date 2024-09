Preta Gil compartilha, grata, que a neta a acompanhou em ida à clínica - Reprodução / Instagram

Preta Gil compartilha, grata, que a neta a acompanhou em ida à clínicaReprodução / Instagram

Publicado 10/09/2024 20:04 | Atualizado 10/09/2024 22:00

Rio - Preta Gil, 50 anos, compartilhou com os seguidores, nesta terça-feira (10), um momento feliz com a neta, Sol de Maria. No vídeo, que postou nos stories do Instagram, a cantora usa máscara e está sentada com a pequena em uma sala de espera.

"Coisa mais linda acompanhando a 'vóvis' hoje", disse Preta. "Sim", respondeu a menina. A artista, então, elogiou a neta: "Está linda demais. A vó não aguenta. É muita beleza". Sol de Maria, herdeira do filho da cantora, Francisco Gil com Laura Fernandez, deu uma risada tímida e aparentou estar feliz também.



fotogaleria

A filha de Gilberto Gil explicou, em outro story, que foi à clínica de estética para autocuidado: fez limpeza de pele, skin care e drenagem.