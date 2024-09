Ex-BBB Paulinha Leite ficou conhecida por ser ’sortuda’ desde a participação no reality - Reprodução / Instagram

Publicado 10/09/2024 21:51 | Atualizado 10/09/2024 21:54

Rio - A ex-BBB Paulinha Leite, de 37 anos, comemorou nas redes sociais, nesta terça-feira (10), por ter acertado mais uma vez na loteria. A influenciadora ganhou por quatro anos consecutivos os números da aposta do feriado de 7 de setembro. A ex-sister do "Big Brother Brasil 11" ficou conhecida por ter vencido todas as provas de sorte da edição do reality, acumulando um apartamento, uma moto, um carro e valores em dinheiro.

"É tetraaaaa! É tetraaaaa!", celebrou Paulinha na legenda da publicação no Instagram.

Ela explicou o motivo de ter dito "tetra": "Pelo quarto ano consecutivo, ganhei na Lotofácil da Independência - ou melhor, ganhamos eu e outras 99 pessoas que estavam no bolão comigo. Sim, fizemos os sonhados 15 pontos de novo!".

A ex-BBB revelou o valor da premiação, que foi divida entre várias pessoas que participaram de um bolão. "Total do prêmio foi de R$2.583.261,80. É claro que tinha que ter a famosa foto segurando o bilhete, porque aqui é assim. Já sabemos que tivemos mais alguns bilhetes com 15 pontos, estão para conferência, depois eu posto eles também para vocês", disse.

"Mega da Virada pode vir porque dessa vez não vai ser trave, não, vai ser no ângulo de bicicleta", garantiu a loira, mostrando as expectativas para as próximas apostas.

Nos comentários, alguns ficaram animados com a notícia, mas outros desconfiaram da sorte da influenciadora. "Sortuda é ela!", exaltou uma seguidora. "Gente, não me levem a mal, mas realmente alguém aqui já ganhou?", questionou outra. "Para quem reclamar que nunca ganhou, a sorte é: quanto maior a cota, maior a chance", expôs um terceiro sobre a lógica de se fazer um bolão.