José Leonardo é o terceiro filho de Virginia Fonseca e Zé FelipeReprodução / Instagram

Publicado 10/09/2024 20:50 | Atualizado 10/09/2024 21:25

Rio - Virginia Fonseca e Zé Felipe conheceram o rostinho do terceiro filho, José Leonardo, neste domingo (8) . Mas uma das coisas que chamou a atenção dos fãs foi o fato da influenciadora ter sido acompanhada por dois cirurgiões plásticos durante o parto.

Embora muito se especule sobre cirurgias plásticas pós-parto para alcançar o corpo de antes, os médicos Mariana Genelhu e Thiago Paoliello estiveram na cesariana para um motivo simples: tratar da cicatriz de Virginia.

Em seu perfil do Instagram, a médica Mariana Genelhu explicou que a cirurgia plástica tem técnicas para deixar a marca mais discreta e proporcionar uma cicatrização mais rápida. A doutora, inclusive, alertou que procedimentos cirúrgicos estéticos não são recomendados logo depois que a mulher dá à luz.

"Qual a cirurgia plástica que pode ser feita no mesmo momento de um parto, seja ele cesáreo ou parto normal, vaginal? Não existe nenhuma que pode ser feita", iniciou ela. "O momento de um parto é um momento em que a prioridade é o neném e a saúde da mãe, a saúde dessas duas pessoas precisa estar em foco", seguiu.

"Nós, como cirurgiões plásticos, conseguimos fechar a cicatriz da cesárea de uma maneira que tenha uma melhor evolução. Dentro da cirurgia plástica, a gente tem técnicas de estrutura, inclusive utilizando também a cola cirúrgica, que promovem uma melhor cicatrização, uma melhor qualidade dessa cicatriz em um momento superimportante para a mulher", explicou.

"É um momento em que ela vem ali no resgate daquela autoestima depois de todas essas mudanças no corpo. A gente consegue ajudar neste sentido e estar do lado dessa paciente, acompanhar esse pós, esse puerpério, esse momento que traz algumas dificuldades, algumas incertezas", finalizou a médica.