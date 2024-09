Nasce Vicenzo, segundo filho de Sthefany Brito - Reprodução / Instagram

Publicado 10/09/2024 20:18 | Atualizado 10/09/2024 22:03

Rio - Sthefany Brito, 37 anos, anunciou que deu à luz Vicenzo nesta segunda-feira (9). O bebê é fruto do casamento com Igor Raschkovsky, com quem ela tem Antonio Enrico, de 3. Nas redes sociais, a atriz compartilhou fotos coladinha no novo integrante da família.