Nicolas Prattes anuncia noivado com Sabrina Sato: ’Agora é noiva’ - Foto: Reprodução

Publicado 10/09/2024 19:22 | Atualizado 10/09/2024 21:55

Rio - Durante o programa "Sobre Nós Dois", Sabrina Sato divertiu os convidados ao contar um fato inusitado que aconteceu no início do relacionamento com Nicolas Prattes. A apresentadora contou que, no terceiro encontro, ele a ajudou a desfazer o look.

"A terceira vez que eu fui ficar com Nicolas, ele teve que ficar três horas me ajudando a tirar, unha, cílios, maquiagem. Fui me desmontando", relembrou Sato.

Na sequência, Sheron Menezzes, que estava com o marido, Saulo Bernard, brincou: "Ah Sabrina, com 12 anos, se eu for fazer isso... ele já dormiu (risos)". No vídeo publicado nas redes sociais de Sabrina Sato, os internautas se divertiram com a revelação. "Sabrina fantasiando, Sheron colocando a realidade para jogo (risos)", brincou uma seguidora. "Todo mundo com preguiça (risos)", escreveu outra.