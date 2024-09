Nicolas Prattes e Sabrina Sato - Reprodução / Instagram

Publicado 08/09/2024 21:15

Rio - Nicolas Prattes e Sabrina Sato, que tornaram pública sua relação no Carnaval, estão oficialmente noivos. A revelação aconteceu neste domingo (08), durante o programa Domingão com Huck, quando o ator, ao lado de outros colegas, participou para divulgar a novela das 9, "Mania de Você".

Luciano Huck, apresentador do programa, elogiou Sabrina Sato, e mencionou seu namoro com Prattes. Foi então que o ator interrompeu o apresentador, corrigindo: "Agora noivos". A afirmação surpreendeu a plateia e ganhou repercussão imediata nas redes sociais.



A novidade do noivado movimentou a internet e fãs do casal expressaram entusiasmo e felicitações. O casal, que tem demonstrado sintonia e apoio mútuo, ganhou ainda mais admiradores. A expectativa agora é para o próximo passo do casal, que ainda não revelou detalhes sobre uma possível cerimônia de casamento.



Durante o programa, outros atores do elenco de 'Mania de Você', também receberam declarações de amor de seus parceiros. Sabrina Sato foi uma delas e aproveitou para abrir seu coração. "Desde o início, a gente já teve uma conexão muito forte", disse Sabrina, emocionada. Ela mencionou as diferenças entre eles, como a distância de cidades e as agendas lotadas, mas destacou que "tudo parou" para eles. "Tudo que a gente viveu até aqui parece que a gente já está junto há muito mais tempo do que realmente está."



Após assistir à declaração da amada, Nicolas retribuiu com palavras de carinho: "É a parceira da minha vida. Nem nos meus melhores sonhos, eu imaginaria".