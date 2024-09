Virginia e o filho, José Leonardo - Reprodução do Instagram

Virginia e o filho, José LeonardoReprodução do Instagram

Publicado 09/09/2024 08:34

Rio - Virginia Fonseca, de 25 anos, contou aos fãs, nesta segunda-feira (9), como foi a primeira noite com o filho, José Leonardo. Com mais de 49 milhões de seguidores, a influenciadora digital publicou um vídeo com o bebê, fruto do relacionamento com Zé Felipe, nos braços e disse que dormiu muito pouco.

fotogaleria

"Bom dia, bom dia, bom dia! Estamos aqui dando uma volta, andando um pouco. Minha parceira de noite foi a Jé. Quantas vezes, mais ou menos, a gente acordou? Na verdade, nem dormimos, né?", comentou ela, no Instagram Stories. Na legenda da publicação, a influenciadora digital escreveu: "Não dormimos nada".