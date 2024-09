Jojo Todynho mostra sua antiga prótese de silicone - reprodução Instagram

Jojo Todynho mostra sua antiga prótese de siliconereprodução Instagram

Publicado 08/09/2024 19:17 | Atualizado 08/09/2024 19:19

Rio - Jojo Todynho, de 27 anos, surpreendeu seus seguidores ao mostrar as próteses de silicone que retirou das mamas. A cantora compartilhou essa curiosidade durante uma live no Instagram no domingo (8). Na transmissão, Jojo mostrou as próteses antigas e brincou com o tamanho: "Olha o peito que eu tinha, minha prótese antiga. Tem 1,5 litro. Vou colocar num quadro. Agora tem metade. Olha a diferença. Eu tinha uma lua dentro do corpo", comentou.

fotogaleria

A cantora explicou que a retirada das próteses se deu após seu emagrecimento. "Nunca senti dor, fiz a primeira porque tinha emagrecido muito e os peitos tinham caído", revelou Jojo, que passou por uma cirurgia bariátrica recentemente. Além da retirada das próteses, Jojo revelou planos para uma harmonização dos glúteos. "A bunda é minha mesmo, agora vou fazer uma harmonização só para dar uma levantada. Harmonização nos glúteos", afirmou a cantora, sinalizando uma nova etapa em sua transformação corporal.