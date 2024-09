O "PodCast" é apresentado por Camila Loures e Virginia Fonseca - Divulgação

O "PodCast" é apresentado por Camila Loures e Virginia FonsecaDivulgação

Publicado 08/09/2024 17:26

Rio - No sábado (07), Virginia Fonseca foi surpreendida por um presente inesperado de sua amiga de longa data, Camila Loures. Em suas redes sociais, Virginia compartilhou detalhes do mimo, que incluía um buquê de flores e uma carta carinhosa enviada diretamente para sua casa.

O gesto de Camila, ao enviar flores e uma mensagem carinhosa, parece ter quebrado os rumores de uma suposta desavença. Na carta, Camila escreveu: "Virginia, que esse príncipe venha ao mundo com muita saúde. Seja bem-vindo, José Leonardo! Que Jesus vos abençoe sempre". Virginia, que está prestes a dar à luz seu segundo filho, José Leonardo, mostrou gratidão pelo presente, respondendo: "Obrigada pelo carinho, Cams! Saudades".

Apesar dos rumores, o presente de Camila demonstra que não há ressentimentos entre as influenciadoras. Internautas que acompanharam a publicação no Instagram de Virginia especularam que a amizade entre elas permanece intacta, apesar do afastamento nos últimos anos.

Entenda a relação entre Virginia e Camila

Camila Loures e Virginia Fonseca construíram juntas o popular podcast “PodCats”, transmitido no YouTube. No entanto, há cerca de dois anos, as influenciadoras se distanciaram e Virginia deixou o comando do programa, que passou a ser apresentado por Lucas Guimarães ao lado de Camila. Apesar da saída de Virginia, nenhuma delas havia explicado publicamente o motivo do afastamento, o que gerou especulações sobre uma possível tensão entre as duas.