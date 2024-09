Maisa aproveita feriado para visitar filha de Neymar e Amanda Kimberlly - Reprodução do Instagram

Publicado 08/09/2024 16:24

Rio - Maisa, de 22 anos, aproveitou o feriado de sábado (7) para ir até São Paulo visitar a amiga Amanda Kimberlly e sua filha, Helena, fruto de um envolvimento com Neymar Jr. A bebê foi paparicada pela atriz, que fez questão de registrar o momento.

Em Stories publicados no Instagram, Maisa mostrou fotos com a modelo e mais duas amigas. "Visitando os amores", escreveu na legenda. Ela também compartilhou um vídeo segurando a bebê no colo enquanto dava mamadeira.

Vale destacar que Helena recentemente completou dois meses de vida com uma festa íntima. Além disso, a titia e madrinha Rafaella Santos, irmã de Neymar, é uma visitante frequente da pequena.