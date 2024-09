Anitta relembra promessa de 2016 sobre o funk carioca - Reprodução / Instagram

Publicado 08/09/2024 13:00 | Atualizado 08/09/2024 13:00

Rio - Animada com os últimos acontecimentos da carreira, Anitta resgatou um vídeo de 2016 em que prometia deixar o funk carioca respeitado. Neste domingo (8), a cantora compartilhou a lembrança e comparou com imagens de sua participação no show de The Weeknd, em São Paulo.

"Um dia, gente, eu prometo pra vocês que eu vou fazer o nosso funk carioca ser respeitado no nosso país", disse Anitta no vídeo de 2016. Na legenda da publicação, o perfil da cantora dedicado a posts em português celebrou: "E a profecia segue se cumprindo. Anitta e The Weeknd: que momento para o nosso funk, Brasil!".

Nos comentários, os internautas celebraram a conquista com a cantora. "E ela ainda prometeu num evento onde a maioria deve tê-la subestimado, no Villa Mix. Eu ainda morro de orgulho dessa mulher!", disse um perfil. "Ela venceu! Quem fala mal tem inveja", apontou outro. "Dia 7 de setembro, às margens do Morumbis, Anitta gritou: 'Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser'", brincou um terceiro.