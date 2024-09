Anitta faz aparição surpresa no show de The Weeknd em São Paulo - Reprodução Instagram

Anitta faz aparição surpresa no show de The Weeknd em São PauloReprodução Instagram

Publicado 07/09/2024 23:12

Rio - Anitta surpreendeu o público ao participar do show único de The Weeknd em São Paulo, neste sábado (7). A cantora subiu ao palco e entregou um medley de funk que agitou a plateia e arrancou aplausos tanto do artista canadense quanto dos fãs. Através de suas redes sociais Anitta brincou: "E vamos lá Brasil. Estão prontos novamente? Todo dia cada mergulho é um flash, todos os dias um novo acontecimento. Para você que é meu fã, tem que realmente preparar o coração, estar sempre fazendo um trabalhinho, uma terapia, para conseguir acompanhar a avalanche de acontecimentos".

fotogaleria

A brasileira deixou pistas sobre sua participação ao postar o pôster do show em suas redes sociais, acompanhado de um emoji de olhos, sugerindo que algo estava por vir. No entanto, a aparição surpresa no palco pegou os presentes desprevenidos. Durante o medley, Anitta e seus bailarinos dançaram e, como de costume, a cantora fez uma performance mega envolvente. "Anitta ficou no topo do 'castelo', enquanto The Weeknd observava a cantora", relatou um dos espectadores. O público acompanhou com gritos e aplausos, ovacionando a presença da funkeira.

Embora Anitta não tenha cantado junto com o canadense, sua dança e energia contagiaram o público durante alguns minutos. "O público gritou o nome da funkeira", descreveu outro fã presente no evento. A apresentação teve também a participação do rapper Playboi Carti, que foi mais uma surpresa do show.

Além da participação no show de The Weeknd, Anitta apresentou o show do intervalo do jogo entre Green Bay Packers e Philadelphia Eagles, da National Football League (NFL), em São Paulo, na sexta-feira (6).