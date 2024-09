Virginia se diverte ao usar carro para se locomover na mansão da família - Reprodução do Instagram

Publicado 07/09/2024 17:57

Rio - Virginia Fonseca, de 25 anos, divertiu os seguidores ao compartilhar como se desloca entre as acomodações de sua nova mansão em Goiânia, neste sábado (7). A influenciadora, que está nos últimos dias de gestação, usou um dos carros da família para chegar até o salão de beleza, localizado na própria propriedade.

"Estamos no carro. Vamos sair? Não, só estamos subindo. A Júlia e a Sam foram andando, mas a gente está aqui. Chegamos! Nunca foi tão fácil", brincou. As filhas, Maria Alice e Maria Flor, também estavam no carro, desfrutando do conforto.

Conforme explicado pela apresentadora do 'Sabadou com Virginia', do SBT, o salão de beleza da família está localizado em uma área mais alta em relação à casa principal. Além dessa instalação, a mansão de Virginia e Zé Felipe conta com cinema, spa, academia e vários outros espaços voltados para o lazer.