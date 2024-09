Irmã de Deolane fala sobre irmandade - Reprodução / Instagram

Irmã de Deolane fala sobre irmandade

Publicado 07/09/2024 14:56 | Atualizado 07/09/2024 14:56

Rio - Dayanne Bezerra usou as redes sociais, neste sábado (7), para reafirmar o apoio à irmã Deolane Bezerra, presa em operação contra lavagem de dinheiro e jogos ilegais , nesta quarta-feira (4). No Instagram, a também advogada publicou um vídeo de fotos com as irmãs e a mãe, também detida.

"Quando uma caía, as outras duas sempre estavam lá para segurar a mão uma da outra! No final somos nós por nós mesmas. Nem se contasse as gotas de água no mar, seria capaz de mensurar nosso amor... seremos nós para todo sempre", escreveu Dayanne na publicação.