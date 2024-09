Deolane Bezerra - Foto: Reprodução

Deolane BezerraFoto: Reprodução

Publicado 04/09/2024 07:23 | Atualizado 04/09/2024 08:21

Pernambuco - A advogada e influenciadora Deolane Bezerra foi presa na manhã desta quarta-feira, 4, em uma operação contra uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. A empresária foi detida em casa, pela Polícia Civil, na Zona Sul do Recife.

Segundo a corporação, a empresária foi levada para o Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri), em Afogados, na Zona Oeste da cidade. Deolane Bezerra mora em São Paulo e foi para Pernambuco para a formatura da sua mãe, Solange Bezerra, em Direito. A mãe da influencer também foi presa na operação.

A ação, que visa coibir crimes de lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais, é resultado de uma investigação iniciada em abril do ano passado.



Ao todo, estão sendo cumpridos 19 mandados de prisão e 24 mandados de busca e apreensão contra os suspeitos de envolvimento no esquema. Também foi decretado o sequestro de bens como carros de luxo, imóveis, aeronaves e embarcações.



Além de bloqueios de ativos financeiros no valor de mais de R$ 2,1 bilhões, entrega de passaporte, suspensão do porte de arma de fogo e cancelamento do registro de arma de fogo.



Cerca de 170 agentes estão nas ruas das cidades de Recife (PE), Campina Grande (PB), Barueri (SP), Cascavel (PR), Curitiba (PR) e Goiânia (GO).

Nas redes sociais, a irmã de Deolane, Dayanne Bezerra, publicou um vídeo afirmando que a operação faz parte de um processo relacionado à empresa Esportes da sorte.

"Ainda não sabemos o real motivo disso, mas é uma empresa que atua em todo o Brasil, com diversos influenciadores. (…) Mais uma vez a minha família está sendo perseguida. Vamos provar a nossa inocência, custe o que custar", afirmou a advogada.



A reportagem entrou em contato com a assessoria de Deolane e da empresa Esportes da Sorte, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto.



Influenciadora já foi alvo de outra investigação

Deolane já foi alvo de busca e apreensão pela Polícia Civil de São Paulo por suspeita de ter relação com a Betzord, empresa de apostas esportivas na internet, em 2022. Na época, a Betzord era investigada por "crime contra a economia popular e associação criminosa".

Sem citar a operação policial, a advogada chegou a gravar um vídeo em sua rede social após a busca e apreensão em sua mansão, no qual dizia que haveria mais um "processo" e que nada de ilícito tinha sido encontrado em sua residência. Ela também confirmou que os agentes levaram computadores, celulares e dois veículos.

Deolane ficou conhecida após sua relação com o funkeiro MC Kevin, de quem foi noiva. Em 2021, o jovem morreu aos 23 anos após cair do 5º andar de um prédio no Rio de Janeiro. A influenciadora estava com Mc Kevin quando ele caiu. A morte foi considerada um acidente no processo aberto pela Polícia Civil.



Com a repercussão do caso, a viúva do funkeiro passou a dar entrevistas sobre o ocorrido e assim ganhou notoriedade na mídia e nas redes sociais. A advogada e o cantor estavam juntos desde abril de 2021. Na ocasião, Deolane fez diversas críticas aos amigos do falecido marido, como MC VK.



Em pouco mais de um ano, a advogada se tornou influenciadora digital. Em 2022, Deolane integrou o elenco do reality show A Fazenda 14, na TV Record, onde protagonizou inúmeros barracos ao longo de sua participação, como ameaças e muitas polêmicas. A empresária desistiu do programa na 11ª semana alegando ter sido informada de um problema de saúde da mãe. Deolane Bezerra é mãe de três filhos.

Aos 34 anos, ela já se envolveu em diversas polêmicas. Com mais de 20 milhões de seguidores nas redes sociais, ela vive uma realidade de ostentação, com viagens, shows, festas e joias.