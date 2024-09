Inmet recomenda que a população beba mais líquidos e evite atividades físicas entre 10h e 16h - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Inmet recomenda que a população beba mais líquidos e evite atividades físicas entre 10h e 16hMarcelo Camargo/Agência Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém o alerta laranja de perigo para baixa umidade em 16 estados e no Distrito Federal. O instituto também registra alerta amarelo — de perigo potencial — para baixa umidade em três estados: Rio de Janeiro, Amazonas e Espírito Santo.



Com umidade relativa do ar variando entre 12% e 20%, os estados com alerta laranja são:



- Tocantins, Rondônia e Pará, na Região Norte.



- Bahia, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Ceará e Maranhão, na Região Nordeste.



- Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, no Centro-Oeste.



- Minas Gerais e São Paulo, na Região Sudeste.

- Paraná, na Região Sul.



O Inmet recomenda que a população beba mais líquidos e evite atividades físicas e exposição ao sol nas horas mais quentes do dia, das 10h às 16h. Também é importante que as pessoas intensifiquem o uso de hidratantes e umidifiquem os ambientes.



Brasília

Depois de registrar ontem o dia mais seco do ano com umidade de 7%, a capital federal chegou hoje a 13% de umidade relativa do ar e 31ºC de temperatura, às 15 horas. Não há previsão de chuva para a cidade nos próximos dias.