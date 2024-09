Vários parlamentares da oposição divulgaram nesta quarta no Senado um manifesto em que criticam a atuação de Moraes - José Cruz/Agência Brasil

Publicado 04/09/2024 17:31

O senador licenciado Rogério Marinho (PL-RN) disse nesta quarta-feira, 4, que a oposição vai protocolar na próxima segunda-feira, 9, o pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. A oposição tem recolhido assinaturas em um abaixo-assinado virtual contra o ministro. Segundo os organizadores, já há mais de 1 milhão de assinaturas.

Marinho e vários parlamentares da oposição realizaram uma entrevista coletiva na tarde desta quarta no Senado para divulgar um manifesto em que criticam a atuação de Moraes, principalmente nos casos envolvendo a investigação de bolsonaristas por supostos atos que atentam contra a democracia.

"No dia 9, às 16h, estaremos aqui, deputados, senadores e sociedade civil, para materializarmos esse gesto que está amparado na Constituição, já que é o Senado que tem o dever de sair da inércia e permitir que a sociedade possa avaliar se essas medidas heterodoxas ao longo dos últimos anos (foram corretas)", disse Marinho.

Ex-ministro de Jair Bolsonaro, o senador licenciado disse que "temos hoje um xerife no Brasil" e que "isso é intolerável para a democracia". "Há um desequilíbrio entre os Poderes e hipertrofia de um Poder sobre os demais. Precisamos, enquanto Senado, fazer valer a Constituição", declarou.

Questionado sobre a possibilidade de os partidos de direita obstruírem a pauta no Senado enquanto o pedido de impeachment de Moraes não for analisado, o líder da oposição no Senado, Marcos Rogério (PL-RO), disse que "qualquer medida, seja de obstrução ou outra natureza, será discutida e tomada depois do protocolo desse pedido (de impeachment contra Moraes)".

A deputada Bia Kicis (PL-DF), que também participou da coletiva, conclamou pessoas para participarem da manifestação no 7 de Setembro, na avenida Paulista, contra Alexandre de Moraes.