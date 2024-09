Flávia Alessandra se pendura de cabeça para baixo em coqueiro - Reprodução do Instagram

Publicado 07/09/2024 18:25

Rio - A atriz Flávia Alessandra, de 50 anos, aproveitou o feriado deste sábado (7) para curtir na praia. Além de renovar o bronzeado, ela exibiu suas habilidades ao se equilibrar de cabeça para baixo em um tronco de coqueiro.



"Dia de sol e conexão com o melhor da vida...", escreveu na legenda de uma publicação feita no Instagram. Nas fotos, a atriz aparece vestindo um maiô rosa e preto, complementado por óculos de sol. Ela aproveitou a árvore inclinada para deitar e se pendurou no tronco.



Nos comentários, seguidores elogiaram sua boa forma e disposição. "Coisa mais linda de ver a sua felicidade", disse um. "Fazendo estripulias", afirmou outro.