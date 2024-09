Mel Maia - Foto: Reprodução

Publicado 07/09/2024 17:56

Rio - Mel Maia surpreendeu seus seguidores ao confessar que teve um crush no ator Wagner Santisteban, conhecido por seu papel no seriado "Sandy e Junior". A atriz fez a revelação através de um story no Instagram durante uma viagem com amigos a Fernando de Noronha.

Enquanto estava acompanhada de seu namorado, o surfista português João Maria Pereira, Mel Maia aproveitou o momento descontraído para contar sobre seu antigo crush no ator Wagner Santisteban. "Gente, é muito bizarro. Estou aqui com o Wagner, meu parceiro, ator, e, quando eu era mais nova, eu tinha um crush nele. Tipo, meu crush inalcançável, e hoje estou aqui sentada na mesa com ele e com meu boy", revelou a atriz.

A confissão de Mel Maia gerou reações na web. Alguns internautas brincaram com o fato de a atriz ter feito a confissão na presença de seu namorado. "Te preserva mulher", comentou uma seguidora, enquanto outra ironizou: "Se organizar direitinho...".