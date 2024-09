Lázaro Ramos e mais famosos falam sobre denúncias contra Silvio Almeida: ’Devastador’ - Reprodução / Instagram

Publicado 07/09/2024 13:11 | Atualizado 07/09/2024 13:13

"Em 24 horas retrocedemos alguns anos. Vivemos um capítulo triste e devastador na luta pelo direito das mulheres, na luta antirracista, no campo político e na luta dos direitos humanos, De todas as formas, perdemos. Precisamos de rigorosa apuração e justiça. E em primeiro lugar, quero deixar meu apoio total e irrestrito à ministra Anielle Franco e a todas as mulheres que tiveram a coragem de expor uma denúncia de assédio sexual", iniciou Lázaro na publicação do Instagram."Reforçar que a luta pelo direito das mulheres é uma luta de todos nós. Especialmente, nós, homens. É vergonhosa ter que reconhecer que a combinação do machismo estrutural somado à cultura da violência contra as mulheres está intrínseca em nós. É devastador constatar mais uma vez, que todas as mulheres estão sujeitas a sofrer violência simplesmente por serem... mulheres! Mas e agora...? Essa é a pergunta que me fiz o dia inteiro como um homem preto diante dessa situação", completou."Foi a pergunta que vi irmãos e irmãs se fazendo na linha tênue entre defender o que precisa ser defendido e não reforçar o que o sistema já faz com pessoas pretas. É preciso estarmos vigilantes para não nos igualarmos a um sistema que massacra nossa existência e diante de uma situação que também é política, tudo isso sem esquecer da exposição a qual uma mulher ativista negra foi colocada diante de uma situação como estas. A pergunta segue... E agora? Infelizmente, para além desse apoio irrestrito às mulheres, não tenho uma resposta pronta. A única certeza que tenho é que hoje, independente do desfecho, uma comunidade inteira caminha para trás", finalizou o ator.Taís Araujo também falou sobre o assunto, o definindo como uma "perda" para todos. "Esta história não deveria acontecer. E ela é diretamente sobre nós, sobre mulheres, sobre mulheres negras. Quando a violência é sofrida por uma mulher, todas sofrem. [...] Deixo aqui todo o meu acolhimento à Anielle Franco que está na posição de vítima e, ao mesmo tempo, de ativista dos direitos humanos, carregando desde sempre um fardo e uma pressão que não consigo mensurar. Para todas estas mulheres que, mesmo fragilizadas, se posicionaram contra o assédio, saibam que nos fortalecem com sua coragem. [...] Infelizmente, essa é a realidade. E o que precisamos nesse cenário é de justiça e punição rigorosa. Não quero viver o desmoronar de um sonho coletivo. Não quero ver o retrocesso de uma luta tão longa, cruel, cansativa, mas também vitoriosa. Sim, retrocesso. Derrota! E esta é uma derrota difícil de digerir. Hoje, todas e todos nós perdemos", disse a atriz.A apresentadora Astrid Fontenelle relatou como está se sentindo desde que ficou sabendo do ocorrido, principalmente por conhecer as pessoas envolvidas. "Eu estou realmente arrasada. Eu conheço as duas pessoas, são dois ministérios tão importantes para a causa, uma mulher preta e um homem preto. Estou arrasada mas com muita cautela para falar", ponderou.O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) demitiu o ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, após convocá-lo para uma reunião no Palácio do Planalto nesta sexta-feira (6). A ONG Me Too Brasil informou, na quinta (5), que recebeu denúncias de assédio sexual contra Almeida. Segundo o jornal Metrópoles, entre as vítimas está a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco.