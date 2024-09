André Luiz Frambach fala sobre oportunidades profissionais - Reprodução / Instagram

André Luiz Frambach fala sobre oportunidades profissionaisReprodução / Instagram

Publicado 07/09/2024 10:48

Rio - André Luiz Frambach usou as redes socais para refletir sobre as oportunidades profissionais. A publicação, feita na noite desta sexta-feira (6), vem depois da declaração polêmica de Thiago Fragoso , dada ao jornal Folha de São Paulo, sobre homens héteros nas novelas, em que cita o marido de Larissa Manoela.

fotogaleria

O ator, que entrou para o elenco de "No Rancho Fundo", novela das seis da TV Globo, como Elias Crisóstomo, mostrou um pouco dos bastidores e falou sobre as oportunidades em um longo texto na legenda da publicação.

"Primeiro dia de gravação, e não canso de pensar como a vida é perfeita. Por diversas vezes a gente se pergunta: 'porque não me chamaram pra isso', 'porque não explicaram o porque não aconteceu aquilo', 'nossa, mas eu queria tanto essa coisa'… e simplesmente precisamos entender que devemos sim desejar, correr atrás, fazer de tudo pra acontecer, conversar com Deus, com o universo, mas tudo tem a hora certa, o momento certo e a coisa certa tabém!", iniciou André.

"Que gratidão imensa que eu estou de poder entrar no final desse projeto tão lindo, que falar do sucesso chega ser redundante, e agora dentro dele é nítido o porquê de todo esse sucesso. Uma união rara, uma dedicação, um amor, uma parceria de todos. Foi meu primeiro dia na novela e por mais que eu já conhecesse muita gente por conta desses 19 anos, parecia que eu já estava gravando a meses, porque todos me deixaram extremamente a vontade, confiante, feliz!", contou.

Em seguida, André agradeceu o carinho que recebeu e expressou seu amor pela atuação. "Eu amo a arte, eu amor a televisão, eu amo voltar pras origens, onde eu comecei lá com 8 aninhos. Um obrigado gigante a todos que estavam e estarão presentes 'No Rancho Fundo'", finalizou ele.