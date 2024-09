Thiago Fragoso - Reprodução / Instagram

Publicado 05/09/2024 11:41 | Atualizado 05/09/2024 12:12

O ator Thiago Fragoso, de 42 anos, afirmou, em entrevista à "Folha de São Paulo" publicada nesta quinta-feira (5), que o mercado audiovisual brasileiro está enfrentando restrições quanto ao perfil de "homem hétero e branco".

"Em cada novela ou série, eu tenho a chance de fazer um personagem. Ou sou eu, ou o Jonas Bloch, ou o Herson Capri, ou o namorado da Larissa Manoela, que também é loiro de olhos azuis. Entrou um não pode mais ter homem hétero, branco", afirmou. "Estamos vendo esse questionamento pela mudança do status quo. Eu tenho uma chance por novela".

Thiago também lembrou do seu papel como Niko, que namorava Félix em "Amor À Vida" (2014), produção responsável pelo primeiro beijo entre dois homens em uma novela da Globo. "Foi importante para a história da dramaturgia brasileira e para a comunidade LGBTQIA+", lembra.

Ele está fora do elenco fixo da TV Globo há um ano e atualmente, compõe o elenco da peça "Dois De Nós", ao lado de Antonio Fagundes, Alexandra Martins e Christiane Torloni, no Tuca, em São Paulo. Thiago observa as dificuldades após ter deixado a emissora. "Não tinha que me preocupar com plano de saúde, com nada, só em fazer o meu trabalho", disse.

Fragoso também afirmou que ainda não viu aberturas de mais oportunidades em sua carreira. "Esse ano deu uma esfriada barra pesada, tiraram completamente os investimentos", explicou à "Folha de São Paulo". "A gente precisa estar na batalha todos os dias".

"Quanto menos você aparece, mais o personagem aparece. Isso para mim sempre foi um norte, mas vivemos uma época em que tem gente escalando pela internet, de acordo com o número de seguidores".

Sobre o ator

Thiago Fragoso nasceu em 1 de novembro de 1981 no Rio de Janeiro. Ao longo de sua carreira, o ator acumulou participações em programas como "A Turma do Didi" (2002), "Sítio do Pica-Pau Amarelo" (2005) e "Toma Lá, Dá Cá" (2007), além de integrar elencos de novelas como "Travessia" (2022) e "Babilônia" (2015).