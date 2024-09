Aline Riscado posa de biquíni e exibe as curvas - Reprodução do Instagram

Publicado 05/09/2024 08:01

Rio - Aline Campos, de 36 anos, curtiu um dia de cachoeira na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, na companhia do namorado, Felipe Von Borstel, ,nesta quarta-feira (4). Em uma publicação feita no Instagram, a atriz e influenciadora digital mostrou alguns momentos do passeio. De biquíni, ela posou em meio às belezas do local e exibiu as curvas perfeitas. O bumbum redondinho da artista chamou a atenção.

"Pensem em uma pessoa feliz quando está no habitat natural dela?! Sou eu no mato e na cachu! E, principalmente, na Chapada dos Veadeiros", escreveu Aline na legenda.

A atriz recebeu uma chuva de elogios nos comentários da postagem. "A beleza da Aline transcende tanto, meu Deus. Essa mulher é luz. Que energia", afirmou um admirador da artista. "Musa maravilhosa", disse outro. "Gente a bunda da Aline é um acontecimento, por si só!", opinou uma terceira pessoa.