Gabi Luthai, Téo Teló e o filho do casal, Pietro Reprodução / Instagram

Publicado 04/09/2024 22:08 | Atualizado 04/09/2024 22:15

Rio - Gabi Luthai, de 31 anos, analisou a possibilidade de ter mais filhos, nesta quarta-feira (4). A cantora, que deu à luz Pietro, de 4 meses, fruto do seu casamento com Téo Teló, entregou que o casal tem planos de aumentar a família no futuro.