Rafa Justus compartilha presente inusitadoreprodução Instagram

Publicado 04/09/2024 20:04

Rio - Nesta quarta-feira (04), Rafaella Justus, filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, usou o Instagram para mostrar aos seus seguidores o presente que recebeu do DJ Pedro Sampaio. O artista se apresentou na luxuosa festa de 15 anos da adolescente, realizada no JW Marriott Hotel, em São Paulo.

Em seus stories, Rafa Justus apareceu vestindo um pijama estampado com o rosto de Pedro Sampaio. “Simplesmente AMEI Pedro Sampaio”, escreveu ela na legenda da imagem, mostrando o carinho pelo presente inusitado.

Celebração de 15 Anos em grande estilo

Na última sexta-feira (30/08), Rafa Justus celebrou seus 15 anos com uma festa que reuniu cerca de 400 convidados em um dos hotéis mais sofisticados de São Paulo. Durante meses, ela compartilhou sua expectativa e preparativos para o evento, incluindo ensaios de valsa com o pai, detalhes sobre o vestido e outras surpresas.



Rafaella escolheu dois looks diferentes para o evento: um para a tradicional valsa e outro para a balada. O vestido da valsa foi desenhado por Samuel Cirnansck, renomado estilista conhecido por suas criações com estamparias, bordados e técnicas de moulage, todas desenvolvidas de forma artesanal.