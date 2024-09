Pedro Novaes estreia como protagonista de nova novela das 6 - Fabio Rocha/TVGlobo

Publicado 04/09/2024 17:12 | Atualizado 04/09/2024 18:33

Rio - Pedro Novaes dá vida a Beto, o protagonista da próxima novela das seis, "Garota do Momento". A trama, ambientada no final da década de 1950, apresenta um jovem decidido a trilhar seu próprio caminho, mesmo quando isso significa confrontar sua própria família.

Beto é o filho de Lígia (Palomma Duarte) e Raimundo (Danton Mello), um dos donos de uma das maiores agências de publicidade do Brasil. Enquanto o pai e o irmão, Ronaldo (João Vitor Silva), conduzem os negócios da família, o personagem decide seguir um rumo diferente: "Beto desistiu de assumir uma vaga no negócio do pai para ser jornalista e repórter fotográfico". Ele discorda das práticas publicitárias da família, o que gera constantes conflitos.



O único ponto de acordo entre Beto e seu pai é o namoro com Bia (Maisa), filha de Juliano (Fabio Assunção), o maior cliente da agência de Raimundo. No entanto, o relacionamento é apenas uma conveniência para Beto, que não sente verdadeira paixão pela jovem. Ele está decidido a terminar o compromisso: "O problema é que Beto não é apaixonado pela moça e não vê a hora de desfazer o compromisso."



Um Novo Amor no Caminho

A situação se complica ainda mais quando Beto conhece Beatriz (Duda Santos). Este encontro desperta sentimentos inesperados, lançando o protagonista em um dilema emocional.



"Garota do Momento" é uma novela escrita por Alessandra Poggi, com direção geral de Jeferson De e direção artística de Natalia Grimberg. A trama promete explorar as nuances das relações e os desafios de seguir o próprio caminho em meio às expectativas familiares e sociais.