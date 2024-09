Adriana Sant’Anna dança com Rodrigão em hospital - Reprodução / Instagram

Adriana Sant’Anna dança com Rodrigão em hospitalReprodução / Instagram

Publicado 04/09/2024 17:36 | Atualizado 04/09/2024 17:57

Rio - Adriana Sant'Anna emocionou os seguidores nesta quarta-feira (4) ao compartilhar um momento de afeto entre o marido, Rodrigão, e os dois filhos. Rodrigão passou por uma cirurgia delicada para remover um tumor na glândula suprarrenal esquerda. O ex-"BBB" recebeu alta hospitalar na terça-feira (3) após 12 dias internado.

fotogaleria

Adriana não conteve as lágrimas ao agradecer pelo apoio recebido durante o período de internação do marido. "Passando aqui para agradecer mais uma vez as orações de vocês. A gente ainda não está acreditando, toda hora o Rodrigo fala: 'Minha vida, você tem noção, estou em casa, estou em casa!'. E a gente chora", desabafou.



A influenciadora também deixou clara sua gratidão a Deus e às mensagens de carinho enviadas por seus seguidores: "Estou agradecendo a Deus toda misericórdia, por mais uma chance de vida. É um recomeço. Obrigado pela oração, clamor, por colocar o nome do meu marido nas orações como se fosse alguém das suas famílias".

Após o retorno para casa, Adriana registrou Rodrigão abraçando, beijando e fazendo carinho nos filhos, Rodrigo, de 8 anos, e Linda, de 6. A cena emocionou seus seguidores. "Papai, daqui a quantos dias que você vai melhorar?", perguntou Linda, curiosa. Emocionado, ele responde: "Já estou melhor".