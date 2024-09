Marvvila chora contando situação desesperadora em elevador - Reprodução / Instagram

Publicado 04/09/2024 18:09 | Atualizado 04/09/2024 18:35

Rio - Aos prantos, Marvvila, 25 anos, compartilhou nas redes sociais nesta terça-feira (13) um momento desesperador que passou em um elevador. O cabelo da cantora ficou preso na porta e as luzes se apagaram por completo. Ela disse que estava com o namorado, Jonathan Mota, e que pensou que o elevador fosse desabar.

"Teste para cardíaco que passei agora. Chegamos no hotel, pegamos o elevador e, quando chegamos no nosso andar, o 17º, o Jonathan saiu na frente e quando eu estava saindo, meu cabelo prendeu no corrimão. Na hora, gritei para ele me esperar, mas em questão de segundos a porta fechou e eu fiquei sozinha", escreveu a artista no vídeo que publicou nos stories do Instagram.

Ela continuou: "E as luzes do elevador se apagaram. Na hora o elevador desceu para o andar de baixo e abriu a porta sem ninguém ter pedido, não tinha ninguém lá. Depois desceu direto para o térreo e eu saí. Gritei por socorro no elevador, achei que ele ia desabar. Pensei o pior".

Além disso, ela narrou um pouco do que aconteceu na gravação. "Gente, na moral! Olha isso! Estou chorando. Cheguei agora aqui no meu hotel, sério... do coração, eu não morro mais, porque eu acabei de passar em um teste para cardíaco agora", brincou.

A cantora seguiu contando a situação: "Estava eu e o digníssimo chegando no hotel, aí beleza... Chegamos, entramos no elevador, chegamos no nosso andar, 17º andar. Aí nisso ele saiu. Nisso que ele saiu, meu cabelo prendeu em um negócio assim de apoiar no elevador. E eu falei: espera. Nisso que eu falei para ele esperar, ele já tinha saído do elevador. E o elevador fechou na hora e as luzes apagaram, simplesmente empacou".

Ela terminou de detalhar o perrengue. "Falei: pronto, o elevador parou bem no 17º andar, não vou sair daqui nunca. Do nada, do nada, ele desceu e foi até o térreo. Olha isso. Eu achei que eu ia ficar presa para sempre lá, mas ele só desceu até o térreo. Ficou tudo escuro e fechou", finalizou.