Maria Lina comenta sobre ser identificada como 'ex de Whindersson Nunes'Reprodução / Instagram

Publicado 04/09/2024 16:06 | Atualizado 04/09/2024 17:53

Rio - Maria Lina, 25 anos, opinou nesta terça-feira (4) sobre ser chamada de "ex de Whindersson Nunes". Através do Instagram, a influenciadora explicou que não se incomoda em ser chamada dessa forma, já que ficou famosa a partir do antigo noivado com o humorista.