Daniele Bezerra se irrita com imprensa na porta de presídio - reprodução Band TV

Publicado 04/09/2024 20:37 | Atualizado 04/09/2024 20:49

Rio - Daniele Bezerra, irmã da advogada e influenciadora Deolane Bezerra, se incomodou com a presença de jornalistas em frente à Colônia Penal Feminina do Recife e decidiu chamar a polícia. Em um vídeo exibido pelo programa Brasil Urgente nesta quarta-feira (4), Daniele aparece pedindo auxílio policial para conseguir entrar no presídio e visitar Deolane, que está presa no local.