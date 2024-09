Bell Marques comemora aniversário de 72 anos em avião - Reprodução / Instagram

Bell Marques comemora aniversário de 72 anos em aviãoReprodução / Instagram

Publicado 05/09/2024 09:49

Rio - Bell Marques completa 72 anos nesta quinta-feira (5), e ganhou uma comemoração num voo particular de Miami para o Brasil, acompanhado da mulher, Ana Marques, dos filhos Pipo e Rafa, e das noras, Mari Gonzalez e Pati Guerra.

fotogaleria

"E o aniversariante de hoje já está com a festa pronta! A festa vai ser nos ares", disse Pipo nos stories do Instagram, enquanto mostrava registros na aeronave decorada com faixas e balões. Bell se mostrou animado com o momento, posando ao lado dos enfeites, enquanto recebia aplausos da família.



O artista teve uma comemoração surpresa antecipada num restaurante em Miami. "Jantar especial! Pedimos um bolo surpresa pra comemorar o aniversário antecipado do meu pai e ele não entendeu nada, a reação foi a melhor!", escreveu o namorado de Mari Gonzalez na legenda da publicação. Nas imagens, enquanto o garçom traz a sobremesa, todos começam a cantar 'parabéns'. Em seguida, Bell também bate palmas, demorando para perceber que o momento era para ele. "É pra mim?", perguntou ele.



Nos comentários da publicação, internautas e famosos reagiram ao momento. "Surpresa mesmo hahahahahaha minha cara já fiz tudo hahahahahaha", comentou Bell. "Melhor reação", disse Mari Gonzalez. "A carinha dele foi ótima. Que Deus abençoe imensamente a vida do seu pai, meu ídolo", expressou um usuário do Instagram.