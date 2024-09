Thiago Fragoso se pronuncia pela primeira vez sobre declaração polêmica de escalações em novelas - Reprodução / Instagram

Thiago Fragoso se pronuncia pela primeira vez sobre declaração polêmica de escalações em novelas

Publicado 06/09/2024 10:04

"Não vou ficar dando espaço para isso. Quem me conhece... comecei esse troço na década de 1990, não foi ontem. Enfim, não vou perder meu tempo enchendo linguiça de outras coisas que eu acho que pouco importa", disse Thiago a Quem."Gente, pelo amor de Deus, analisa a minha trajetória, a minha carreira. O engraçado é o seguinte: essa peça que eu estou fazendo agora é uma metáfora sobre essa mudança do homem, sobre o fim desse homem antigo e machista, que é tudo o que eu acredito e trago na minha vida", completou o ator, referindo-se ao espetáculo "Dois De Nós", em que está em cartaz ao lado de Antônio Fagundes, Alexandra Martins e Christiane Torloni.Em entrevista à "Folha de São Paulo" publicada nesta quinta-feira (5), Thiago afirmou que estava tendo dificuldades para conseguir papéis devido ao ser biotipo. "Em cada novela ou série, eu tenho a chance de fazer um personagem. Ou sou eu, ou o Jonas Bloch, ou o Herson Capri, ou o namorado da Larissa Manoela, que também é loiro de olhos azuis. Entrou um não pode mais ter homem hétero, branco", afirmou. "Estamos vendo esse questionamento pela mudança do status quo. Eu tenho uma chance por novela".O ator, que está fora do elenco fixo da TV Globo há cerca de um ano, relembrou o papel que protagonizou o primeiro beijo entre dois homem em uma novela da Globo, ao dar vida ao personagem Niko, que namorava Félix (Mateus Solano) em "Amor à Vida (2014)".Thiago Fragoso nasceu em 1 de novembro de 1981 no Rio de Janeiro. Ao longo de sua carreira, o ator acumulou participações em programas como "A Turma do Didi" (2002), "Sítio do Pica-Pau Amarelo" (2005) e "Toma Lá, Dá Cá" (2007), além de integrar elencos de novelas como "Travessia" (2022) e "Babilônia" (2015).