José Inocêncio (Marcos Palmeira) reencontra Maria Santa (Duda Santos) após a morteGlobo

Publicado 06/09/2024 23:03 | Atualizado 06/09/2024 23:07

Rio - O último capítulo de 'Renascer' trouxe à tona emoções intensas com a tão aguardada reconciliação entre pai e filho. No último capítulo, José Inocêncio (Marcos Palmeira), antes de falecer, abraçou João Pedro (Juan Paiva) e finalmente pronunciou as palavras que o filho esperou por toda a trama: "eu te amo, meu filho". A cena comovente movimentou as redes sociais, com fãs e atores exaltando o folhetim. "Essa novela foi uma obra de arte!", escreveu o ator Antonio Calloni, que deu vida ao coronel Belarmino.

Outro momento marcante do episódio final foi o reencontro de José Inocêncio com Maria Santa (Duda Santos). A personagem cumpriu sua promessa de buscar o marido após sua morte, reafirmando o amor eterno entre os dois. Nas palavras dela: "Eu vim lhe buscá... Se levante e venha... Num tenha medo...", Maria Santa guia o espírito de José Inocêncio em uma despedida emocionante.

A cena foi marcada por uma linda declaração de amor. "Amô de minha vida...", disse Maria Santa, ao que José Inocêncio respondeu: "Quanta saudade eu senti de você!". O momento culminou com Santinha afirmando: "Agora tâmo junto de novo... pra sempre...".

As atuações de Marcos Palmeira, Juan Paiva e Duda Santos foram elogiadas, e o público celebrou o encerramento da novela. "O amor de João pelo pai é algo que me emociona. Mesmo sendo rejeitado, ele ama o pai", pontuou uma internauta. "Reclamei de Inocêncio a novela inteira e no fim chorei a morte dele", escreveu outra. "Cenas emocionantes", escreveu mais uma seguidora.