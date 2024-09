Suzana Alves, ex-Tiazinha, reflete sobre o cotidiano - Reprodução / Instagram

Suzana Alves, ex-Tiazinha, reflete sobre o cotidianoReprodução / Instagram

Publicado 06/09/2024 19:42

Rio - Suzana Alves usou as redes sociais para compartilhar uma reflexão sobre a vida real. No Instagram, nesta sexta-feira (6), a ex-Tiazinha publicou uma foto sem muita produção ou edição para mostrar que há beleza também no cotidiano.

fotogaleria

"Essa é a foto da realidade aqui em casa. Bastidores da vida real… Com muito amor e gratidão! Louvor, cadernos, livros, ouvindo uma palavra enquanto tomo uma vitamina D e preparo o almoço ao mesmo tempo... ufa! Viva a Deus pelas mulheres! Só gratidão pelo que é real, verdadeiro!", escreveu ela na legenda da publicação.

Nos comentários, os internautas falaram sobre a mudança de Suzana e elogiaram a atriz. "É tão lindo ver o quanto vc se despiu da mulher que teve muita fama nos anos 90 e hoje continua mais linda buscando o seu propósito que é honrar a palavra de Deus. Ah te admiro muito", disse um perfil. "Musa de sorriso sempre estampado e acolhedor", escreveu outro. "Um dos motivos que permaneço até hoje te seguindo... sem máscaras", apontou um terceiro.