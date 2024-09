Selena Gomez se torna bilionária com marca de maquiagem - Reprodução / Instagram

Selena Gomez se torna bilionária com marca de maquiagemReprodução / Instagram

Publicado 06/09/2024 16:47

Rio - Selena Gomez é a mais nova bilionária do pedaço! A atriz e cantora, de 32 anos, é também dona da marca de cosméticos Rare Beauty. De acordo com o ranking de bilionários da Bloomberg, a artista tem um patrimônio estimado em US$ 1,3 bilhão, cerca de R$ 7,5 bilhões na cotação atual.

fotogaleria

Com a conquista, Selena se tornou uma das pessoas mais jovens dos Estados Unidos a se tornar bilionária com seu próprio dinheiro. A artista entrou para o clube dos chamados "self-made billionaire", ou "bilionário que se fez sozinho", em tradução livre, termo que engloba os que conseguiram o primeiro bilhão dinheiro proveniente do próprio trabalho.

Entre as diversas fontes de renda de Selena, a Rare Beauty, marca de cosméticos criada por ela em 2020, é sua maior fonte de renda. Da empresa, vem 81,4% da fortuna da artista, cerca de US$ 1,1 bilhão (R$ 6,1 bilhões).

Embora diga que não tem pretensão de vender a marca, em março, Selena contratou consultores que avaliaram a Rare Beauty em US$ 2 bilhões, cerca de R$ 11,1 bilhões. Quando criada, a marca tinha o objetivo de ser maquiagem simples e de preço moderado. Não demorou muito para ela se tornar a queridinha dos influenciadores e fãs da artista.

Selena Gomez também é cofundadora da Wondermind, uma startup avaliada em US$ 100 milhões em 2022. A plataforma oferece ferramentas para cuidados com a saúde mental, como textos motivacionais, podcast e newsletter.

Empresária de sucesso, esta não foi a primeira fonte de renda de Selena Gomez, que iniciou a carreira como atriz mirim, com destaque para a atuação em "Os Feiticeiros de Waverly Place" do no Disney Channel. Antes disto, participou de trabalhos como "Barney e Seus Amigos". Atualmente, a atriz está na série de sucesso "Only Murders in the Building".

Além da carreira de atriz, Selena também se destacou na música. Inicialmente com a banda Selena Gomez & the Scene, a cantora seguiu em carreira solo a partir de 2013. Em fevereiro deste ano, ela lançou o single "Love On", seu mais recente trabalho.

Saiba como a fortuna de Selena Gomez está dividida

Rare Beauty: 81,4%, cerca de US$ 1,1 bilhão

Publicidades: 6,9%, cerca de US$ 80 milhões

Turnês: 4,8%, cerca de US$ 60 milhões

Wondermind: 2,6%, cerca de US$ 30 milhões

Álbuns: 1,8%, cerca de US$ 20 milhões

Atuação: 1,3%, cerca de US$ 20 milhões

Streaming: 0,7%, cerca de US$ 1 milhão

Propriedades imobiliárias: 0,6%,cerca de US$ 1 milhão