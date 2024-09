The Weeknd ganha projeção em prédio de São Paulo por conta de show inédito - Reprodução / Instagram

The Weeknd ganha projeção em prédio de São Paulo por conta de show inéditoReprodução / Instagram

Publicado 06/09/2024 21:57 | Atualizado 06/09/2024 22:08

Rio - O cantor The Weeknd, de 34 anos, ganhou uma projeção no Edifício Altino Arantes, Farol Santander, em São Paulo, nesta quinta-feira (5), às vésperas de show especial no Brasil, que vai acontecer no estádio MorumBIS . A imagem projetada do astro canadense, na construção toda iluminada de vermelho, foi de 25 x 14 metros e ficou visível por duas horas. Aumentando a empolgação dos internautas, o ídolo compartilhou registros nos stories do Instagram.

fotogaleria

Com data única para o artista se apresentar em terras brasileiras neste ano, os ingressos estão esgotados. A apresentação também alimenta grandes expectativas nos fãs por ser inédito, abrindo uma "nova era" dele, a do próximo álbum "Hurry Up Tomorrow". A turnê anterior, "After Hours Til Dawn", quebrou recordes e teve mais de 3 milhões de espectadores, inclusive, com passagens pelo Rio de Janeiro e São Paulo em outubro do último ano.

Há algumas semanas, The Weeknd deu spoilers, nas redes sociais, de músicas ainda não lançadas, que os fãs anseiam para estarem presentes no novo espetáculo. O show será transmitido pelo YouTube, simultaneamente, a partir das 21h. "Deleite seus olhos. São Paulo terá transmissão ao vivo no dia 7 de setembro. Somente no YouTube", anunciou o cantor.

O artista também informou que vai doar 10% da renda líquida das vendas de produtos, no evento e on-line, para a Brazilian Soul Fund, uma fundação que ajuda famílias a se reconstruírem após as enchentes no Rio Grande do Sul.