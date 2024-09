Deolane Bezerra e mãe têm pedido de liberdade negado em audiência - Foto: Reprodução

Deolane Bezerra e mãe têm pedido de liberdade negado em audiênciaFoto: Reprodução

Publicado 06/09/2024 18:06 | Atualizado 06/09/2024 18:08

Rio - Deolane Bezerra e a mãe dela, Solange Bezerra, seguem presas na Colônia Penal Feminina do Recife, no bairro da Iputinga, na Zona Oeste, nesta sexta-feira (6). Após notícias falsas sobre uma possível soltura das duas circularem nas redes sociais, populares lotaram a porta do local com cartazes, gritos e queima de fogos. A polícia teve que reforçar a segurança na parte externa por conta do alvoroço.

Segundo César Sales, advogado do grupo Esportes da Sorte, na qual a influenciadora fez publicidades e também está com o dono e a mulher presos, é falsa a informação de que Deolane e a mãe deixaram o local hoje.

"Esse boato de que tem uma decisão de habeas corpus para Deolane não é verdade. O Tribunal de Justiça de Pernambuco está analisando o conflito de competência para definir quem é o desembargador responsável por essas decisões", disse ele em entrevista para a imprensa em frente ao presídio.



"Entendo a angústia de todo mundo, mas isso só atrapalha. Todas as pessoas estão bem, ninguém tem nada a dever. Essa operação será posteriormente esmiuçada e demonstrada a legalidade de tudo que está posto. Vamos esperar o momento oportuno, a decisão do desembargador competente, sem nenhum tipo de afobamento, sem nenhum tipo de desespero. Então vamos aguardar, a gente confia na Justiça. Ela está bem, está todo mundo bem, aguardando e confiante", completou.



Dayane Bezerra, irmã de Deolane, deu uma declaração rápida sobre o assunto, ao lado do advogado: "Estamos confiantes e esperando", disse.

Carro de luxo vira alvo de investigação

A advogada criminalista e influenciadora está presa desde quarta-feira (4) e, segundo as investigações, a compra e venda de um carro de luxo de R$ 3,85 milhões gerou "indícios da perpetração de lavagem de dinheiro proveniente do jogo do bicho e de apostas esportivas". A mãe dela, Solange Bezerra, também foi presa e detida na Colônia Penal Feminina do Recife.

Uma Lamborghini Urus roxa foi adquirida pela empresa de Deolane, a Bezerra Publicidade e Comunicação LTDA, junto à Esportes da Sorte e revendida logo em seguida. A suposta movimentação chamou a atenção dos investigadores, pois a prática é comum em casos de lavagem de dinheiro, segundo informações reveladas pela Folha de S. Paulo.

Ao autorizar os mandados de busca e prisão, a juíza Andréa Calado da Cruz afirmou que as medidas deveriam ser aplicadas com urgência para evitar que os "investigados se desfaçam dos bens produto do crime". "Há indícios suficientes do cometimento do crime de lavagem de capitais", disse a magistrada na decisão.



Para a juíza, a compra e venda do carro por Deolane "sugere uma tentativa de ocultar e disfarçar a origem ilícita dos recursos". A magistrada também pontua que "a compra e venda rápida de um bem de alto valor é um método clássico de lavagem de dinheiro".