Celso Portiolli mostra vídeo raro com a mãe, de 97 anosReprodução /Instagram

Publicado 06/09/2024 16:23

Rio - Celso Portiolli mostrou um registro raríssimo ao lado da mãe, Dibe Said, de 97 anos, em uma publicação feita no Instagram, nesta sexta-feira (6). Nas imagens, apresentador do "Domingo Legal", do SBT, aparece conversando de forma descontraída com a matriarca.

Ele ainda fez uma bela homenagem à Dona Dibe ressaltando a grande força que ela tem. "Minha mãe, um verdadeiro exemplo de força em todos os sentidos. Mãe de 12 filhos, sempre nos guiou com sua sabedoria. Aos 97 anos, ela enfrentou tantos desafios: Covid, troca de marcapasso, pneumonia... e segue firme, recebendo as bençãos de Deus. Agradeço por sua ótima memória, sua disposição física e excelente saúde. Obrigado, meu Deus, por proteger tanto a minha mãezinha querida", escreveu Celso.

Encantados com o vídeo fofo, diversos internautas deixaram mensagens carinhosas através dos comentários. "É lindo seu carinho e cuidado com ela", derreteu-se uma seguidora. "Linda e meiga", declarou outra. "Sua mãe é um encanto! Ela tem aquele brilho especial de quem sorri com os olhos", disse uma terceira.