Carla Diaz coloca a mão na massa e quebra parede de obraReprodução / Instagram

Publicado 06/09/2024 16:17

Rio - A atriz Carla Diaz, de 33 anos, decidiu encarar a profissão de pedreiro por algumas horas, durante a reforma de sua casa. De capacete rosa, a ex-BBB pegou uma marreta e quebrou uma das paredes do imóvel. Além disso, ela se divertiu ao usar os pés para derrubar uma das estruturas.



"Por aqui a gente também põe a mão na massa e se diverte… ou não, descobri que vai faltar laje!", contou. Carla também garantiu que todo o trabalho foi feito com supervisão de profissionais. "Ps: essas imagens foram feitas com segurança e instrução da minha equipe do #DiazDeObra, viu? Não se preocupem.

A artista vem registrando nas redes sociais todo o andamento da obra, que começou há algumas semanas.

Um dos cômodos, que vai virar um cinema, foi o primeiro a ser reformado. A paulistana decidiu deixar o Rio de Janeiro após mais de 20 anos na cidade e vai voltar à cidade natal.