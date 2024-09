Gato Preto e Bia Miranda - reprodução Instagram

Gato Preto e Bia Mirandareprodução Instagram

Publicado 06/09/2024 18:25 | Atualizado 06/09/2024 18:36

Rio - A Justiça de São Paulo ordenou a prisão de Samuel Sant'anna, mais conhecido nas redes sociais como Gato Preto, devido a uma dívida de pensão alimentícia que ultrapassa os R$ 50 mil. A decisão veio à tona na quarta-feira (04), após o influenciador, atualmente namorado de Bia Miranda, ter sido denunciado por Keila Silva, mãe de seu primeiro filho, de 8 anos.



fotogaleria

Gato Preto, cujo nome se tornou conhecido após o início de um relacionamento com Bia Miranda, deve mais de R$ 50 mil em pensão alimentícia. A dívida é referente ao seu primeiro filho, fruto do relacionamento com Keila Silva. Segundo o documento ao qual o portal LeoDias teve acesso, a Polícia Civil tentou localizá-lo em sua residência, em São Bernardo do Campo, mas ele não foi encontrado.

No passado, Gato Preto tentou um acordo judicial com Keila, comprometendo-se a pagar R$ 700 por mês de pensão alimentícia, mas não cumpriu o combinado. Em entrevista ao portal LeoDias, Keila revelou: "Ele alega não ter condições de pagar pensão pois a vida de luxo que ostenta na internet é um 'trabalho de marketing', sendo assim, uma vida falsa, com casa e carros de aluguel e viagens bancadas por meio das publicidades com jogos."

O influenciador visitou seu primogênito apenas duas vezes em oito anos. A criança, que nasceu prematura e de uma gravidez de alto risco, necessita de cuidados especiais e tratamento psicológico. Durante os primeiros meses de vida do filho, a mãe de Gato Preto ajudou financeiramente Keila com leite, fraldas e apoio financeiro.



Mais problemas com a justiça

Além dessa dívida, Nicoly Rodrigues, mãe do segundo filho de Gato Preto, de apenas 8 meses, também cobra na Justiça o pagamento de pensão alimentícia. Nicoly afirma que o influenciador não ajuda financeiramente e não participa da criação do bebê.



Atualmente, Gato Preto está em viagem com Bia Miranda, sendo ela a única pessoa que poderia informar sobre o paradeiro do influenciador à polícia. Nas redes sociais, ele publicou stories no Instagram onde exibia prints de transferências Pix feitas a seguidores, pagando contas e dívidas de desconhecidos.