Publicado 06/09/2024 17:32

Rio - A influenciadora digital Camila Moura, que também é professora, historiadora e empresária, surpreendeu seus seguidores ao publicar uma nova selfie em seu perfil no Instagram nesta sexta-feira (6). Camila, ex-esposa de Lucas Buda, participante do Big Brother Brasil 24, foi imediatamente comparada à apresentadora Patrícia Poeta, do programa "Encontro" da Globo.

A imagem de Camila rendeu elogios e muitos comentários sobre sua semelhança com a apresentadora. Nos comentários, uma seguidora escreveu: "Pensei que fosse a Patrícia Poeta. Está diva demais!". Outra pessoa concordou: "Achei que era a Patrícia Poeta".

Além da foto, a legenda também chamou atenção. Camila Moura escreveu: "A sua transformação tira a paz, mulher. Você vai surpreender muita gente!", o que levou alguns seguidores a refletirem sobre sua fase atual de vida.