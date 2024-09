Irmãs de Deolane, Daniele e Dayanne divulgam jogos nas redes enquanto a influenciadora está presa - Reprodução/Instagram

Irmãs de Deolane, Daniele e Dayanne divulgam jogos nas redes enquanto a influenciadora está presaReprodução/Instagram

Publicado 06/09/2024 14:43

Rio - Apesar da prisão polêmica de Deolane Bezerra e sua mãe, Solange Bezerra, em operação contra lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais, as irmãs dela, Daniele e Dayanne Bezerra divulgam apostas online nas redes sociais e até prometem sortear duas motos enquanto aguardam a decisão do pedido de habeas corpus para soltura das duas, nesta sexta-feira (6).

fotogaleria

"Meu Instagram estava com problema, eu não estava conseguido postar, mas agora normalizou. A gente está aqui em Recife aguardando a decisão do habeas corpus e assim que tiver um resultado, venho aqui postar e saibam que a gente acredita na Justiça desse país", disse Daniele. Logo em seguida, ela divulgou uma ação de jogo de aposta prometendo fazer alguém milionário. "Mulher, arrisca. A vida é maravilhosa para quem sabe viver", disparou.

"Estávamos pensando aqui como somos amadas por você e como vocês nunca soltam a nossa mão. É uma forma de agradecer todo o amor e carinho que vocês dão. São vocês que nos mantém de pé", disse Dayanne.

Prisão movimenta as redes sociais

Deolane Bezerra foi presa em Recife, na quarta-feira (4), em uma operação policial que investiga uma quadrilha suspeita de movimentar cerca de R$ 3 bilhões em esquema de lavagem de dinheiro proveniente de jogos de azar. O assunto viralizou nas redes sociais, já que a influenciadora acumula mais de 21 milhões de seguidores só no Instagram.

Segundo a Polícia Civil, a compra e venda de um carro de luxo de R$ 3,85 milhões gerou "indícios da perpetração de lavagem de dinheiro proveniente do jogo do bicho e de apostas esportivas" e teria sido o pivô da prisão da advogada.

De acordo com a investigação, uma Lamborghini Urus roxa foi adquirida pela empresa de Deolane, a Bezerra Publicidade e Comunicação LTDA, junto à Esportes da Sorte e revendida logo em seguida. A suposta movimentação chamou a atenção dos investigadores, pois a prática é comum em casos de lavagem de dinheiro. As informações foram reveladas pela Folha de S. Paulo.



A Justiça decretou o sequestro de bens de vários alvos, incluindo aeronaves e carros de luxo, e o bloqueio de ativos financeiros no valor de R$ 2,1 bilhões.



Solange Bezerra, mãe da influenciadora, também foi presa, passou mal, foi levada de ambulância ao Hospital Português, na área central do Recife e voltou à prisão após receber atendimento médico. Deolane se submeteu a um exame de corpo de delito e foi encaminhada para a Colônia Penal Feminina, na Zona Oeste de Recife.

Na quinta-feira (5), Deolane Bezerra e sua mãe, Solange Bezerra, passaram por uma audiência de custódia, mas o pedido de revogação da prisão preventiva foi negado. As duas continuarão detidas na Colônia Penal Feminina, em Recife, conforme decisão do Tribunal de Justiça de Pernambuco.

Segundo nota oficial do Tribunal, o mandado de prisão das acusadas foi analisado durante a audiência, que aconteceu por videoconferência, diretamente da unidade prisional. Deolane, Solange permanecem presas preventivamente, enquanto o processo segue em segredo de justiça.