Isis de Oliveira volta a hospital para investigar suposto aneurisma, após cateterismoReprodução / Instagram

Publicado 06/09/2024 11:40 | Atualizado 06/09/2024 11:41

Rio - A musa dos anos 80 Isis de Oliveira, de 74 anos, contou nas redes sociais, na manhã desta sexta-feira (6), que retornou ao hospital para investigar um suposto aneurisma. Ela explicou que começou a sentir alguns sintomas após passar por um procedimento de cateterismo na última semana.

"Amados, bom dia. Estou voltando ao hospital. Desde que fiz o cateterismo dia 29/8 voltei pra casa sentindo muitas dores na virilha, inchaço em toda a barriga e um caroço formado no lugar do procedimento. Minha cardiologista, Dra. Layla Leal, quer averiguar um suposto aneurisma", contou a atriz e ex-modelo.Em seguida, ela agradeceu o carinho e apoio que vem recebendo dos internautas. "Primeiro, quero agradecer a preocupação de vocês e toda a torcida! Quero que vocês saibam que, com meu jeitinho suave e a minha fé, estou indo acreditando que tudo dará certo! Meu beijo e gratidão", finalizou Isis.A atriz integrou o elenco das novelas "Sol de Verão (1982)", "Roque Santeiro (1985)", "O Outro (1987)", "Que Rei Sou Eu (1989)?" e "Meu Bem, Meu Mal (1990)". Ela também fez parte do programa de humor de Jô Soares e é irmã de Luma de Oliveira.