Lamborghini Urus S de 2023 foi comprado por Deolane no ano passado por R$ 3,8 milhõesReprodução/redes sociais

Publicado 06/09/2024 12:12

A advogada criminalista e empresária Deolane Bezerra segue presa na Colônia Penal Feminina do Recife (CPFR), na região metropolitana da capital, desde a última quarta-feira (4). Segundo a Polícia Civil, a compra e venda de um carro de luxo de R$ 3,85 milhões gerou "indícios da perpetração de lavagem de dinheiro proveniente do jogo do bicho e de apostas esportivas" e teria sido o pivô da prisão da advogada

De acordo com a investigação, uma Lamborghini Urus roxa foi adquirida pela empresa de Deolane, a Bezerra Publicidade e Comunicação LTDA, junto à Esportes da Sorte e revendida logo em seguida. A suposta movimentação chamou a atenção dos investigadores, pois a prática é comum em casos de lavagem de dinheiro. As informações foram reveladas pela Folha de S. Paulo.

Ao autorizar os mandados de busca e prisão, a juíza Andréa Calado da Cruz afirmou que as medidas deveriam ser aplicadas com urgência para evitar que os "investigados se desfaçam dos bens produto do crime". "Há indícios suficientes do cometimento do crime de lavagem de capitais", disse a magistrada na decisão.



Para a juíza, a compra e venda do carro por Deolane "sugere uma tentativa de ocultar e disfarçar a origem ilícita dos recursos". A magistrada também pontua que "a compra e venda rápida de um bem de alto valor é um método clássico de lavagem de dinheiro".

A operação também contou com a prisão do empresário Darwin Henrique da Silva Filho , dono da casa de apostas Esportes da Sorte, que se entregou à Polícia Civil de Pernambuco na quinta-feira (5).

Em depoimento à polícia, Deolane declarou que recebia dinheiro da Esportes da Sorte por meio de contratos publicitários e negou qualquer envolvimento com a suposta lavagem de dinheiro.

Nas redes sociais, Daniele Bezerra, advogada e irmã de Deolane Bezerra, explicou que a empresária não revendeu o carro e que ela ainda está com o veículo. "Ela simplesmente comprou, pagou, declarou à Receita (Federal) um carro. No máximo, deveriam apreender o veículo, não a Deolane, ela é terceira de boa-fé", disse.

A irmã da influencer ainda falou sobre os valores que ela recebeu por publicidades. "Todos os grandes influenciadores do Brasil divulgam a mesma empresa e receberam. Não há um real recebido no processo da Deolane que não tenha sido declarado e os respectivos tributos pagos, bastava somente uma intimação que apresentaríamos todos os documentos", completou.



Por fim, ela voltou a falar sobre uma suposta perseguição à família Bezerra. "(...) Mas com a nossa família é diferente, primeiro prendem, apreendem, humilham, inventam mentiras e, somente depois de tudo isso e muita luta, provamos nossa inocência", finalizou.

Prisão de Deolane

Deolane e sua mãe, Solange Bezerra, foram presas na manhã de quarta-feira (4), no bairro de Boa Viagem, zona sul do Recife, em uma operação da Polícia Civil de Pernambuco contra uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

Ao todo, foram cumpridos 19 mandados de prisão e 24 mandados de busca e apreensão contra os suspeitos de envolvimento no esquema.A ação foi realizada nas cidades de Recife (PE), Campina Grande (PB), Barueri (SP), Cascavel (PR), Curitiba (PR) e Goiânia (GO).



A justiça também determinou bloqueios de ativos financeiros no valor de mais de R$ 2,1 bilhões, entrega de passaporte, suspensão do porte de arma de fogo e cancelamento do registro de arma de fogo.

Até agora, a Operação "Integration" apreendeu:



- Duas aeronaves e dois helicópteros avaliados em R$ 127 milhões;

- Cinco automóveis de luxo avaliados em R$ 24.440.196,79;

- R$ 439.869 em espécie;

- U$ 2.153 dólares norte-americanos em espécie (o equivalente a cerca de R$ 12.146,15);

- € 5.819 euros em espécie (o equivalente a cerca de R$ 36.372,34);

- £ 6.310 libras esterlinas em espécie (cerca de R$ 46.567,80);

- 37 bolsas femininas de luxo;

- 76 anéis e 17 joias de diversos modelos;

- 16 relógios de luxo;

- Garrafas de vinho avaliadas em torno de R$ 5 mil cada uma.

Também foram apreendidos vários documentos que estão sendo analisados e devem se transformar em provas do inquérito.

Nesta quinta, Deolane Bezerra e sua mãe, Solange Bezerra, passaram por uma audiência de custódia, mas o pedido de revogação da prisão preventiva foi negado. As duas continuarão detidas na Colônia Penal Feminina, em Recife, conforme decisão do Tribunal de Justiça de Pernambuco.

Segundo nota oficial do Tribunal, o mandado de prisão das acusadas foi analisado durante a audiência, que aconteceu por videoconferência, diretamente da unidade prisional. Deolane, Solange permanecem presas preventivamente, enquanto o processo segue em segredo de justiça. Maria Bernadette Pedrosa Campos, mãe do sócio de uma corretora de seguros, Eduardo Pedrosa Campos (também investigado pela operação), se encontra na mesma situação.



Influenciadora já foi alvo de outra investigação sobre jogos

Deolane já foi alvo de busca e apreensão pela Polícia Civil de São Paulo por suspeita de ter relação com a Betzord, empresa de apostas esportivas na internet, em 2022. Na época, a Betzord era investigada por "crime contra a economia popular e associação criminosa".

Sem citar a operação policial, a advogada chegou a gravar um vídeo em sua rede social após a busca e apreensão em sua mansão, no qual dizia que haveria mais um "processo" e que nada de ilícito tinha sido encontrado em sua residência. Ela também confirmou que os agentes levaram computadores, celulares e dois veículos.

Deolane ficou conhecida após sua relação com o funkeiro MC Kevin, de quem foi noiva. Em 2021, o jovem morreu aos 23 anos após cair do 5º andar de um prédio no Rio de Janeiro. A influenciadora estava com Mc Kevin quando ele caiu. A morte foi considerada um acidente no processo aberto pela Polícia Civil.



Com a repercussão do caso, a viúva do funkeiro passou a dar entrevistas sobre o ocorrido e assim ganhou notoriedade na mídia e nas redes sociais. A advogada e o cantor estavam juntos desde abril de 2021. Na ocasião, Deolane fez diversas críticas aos amigos do falecido marido, como MC VK.

Em pouco mais de um ano, a advogada se tornou influenciadora digital. Em 2022, Deolane integrou o elenco do reality show A Fazenda 14, na TV Record, onde protagonizou inúmeros barracos ao longo de sua participação, como ameaças e muitas polêmicas.

A empresária desistiu do programa na 11ª semana alegando ter sido informada de um problema de saúde da mãe. Deolane Bezerra é mãe de três filhos.

Aos 36 anos, ela já se envolveu em diversas polêmicas. Com mais de 20 milhões de seguidores nas redes sociais, ela vive uma realidade de ostentação, com viagens, shows, festas e joias.