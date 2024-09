Eliana Rodrigues de Souza foi assassinada enquanto esperava carro de aplicativo - Reprodução/TV Norte Amazonas

Publicado 12/09/2024 09:00 | Atualizado 12/09/2024 09:31

Manaus - Uma jovem que estava grávida de cinco meses foi assassinada a tiros na noite desta quarta-feira (11) em uma unidade de saúde. O caso aconteceu na Zona Oeste de Manaus, capital do Amazonas.

Eliana Rodrigues de Souza, de 24 anos, tinha acabado de ser atendida e estava esperando um carro de aplicativo voltar para casa. Neste momento, dois criminosos se aproximaram da vítima e dispararam oito vezes contra ela. As informações foram divulgadas pela "TV Norte Amazonas".



De acordo com a emissora, algumas testemunhas falaram sobre o ocorrido. Uma delas disse ter ouvido a frase "agora você vai morrer", enquanto outra informou que o verdadeiro alvo seria o namorado de Eliana, que teria conseguido fugir e não estava no local no momento em que a Polícia Militar chegou.

A unidade de saúde possui câmeras de segurança, que podem ser importantes no trabalho investigativo. O caso foi registrado na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Procurada pelo DIA para mais detalhes sobre o crime, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas não respondeu à solicitação até o momento desta publicação. O espaço segue aberto para mais informações.