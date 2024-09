Proibição do X aumentou a busca por acesso à internet via VPN - Tânia Rêgo/Agência Brasil

Proibição do X aumentou a busca por acesso à internet via VPNTânia Rêgo/Agência Brasil

Publicado 12/09/2024 21:02

O bloqueio da rede social X no Brasil, ordenado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, provocou um aumento expressivo na procura por serviços de VPN no país. A NordVPN, uma das principais fornecedoras dessa solução, conduziu um estudo que destaca o crescimento da conscientização e do uso de Redes Virtuais Privadas entre os brasileiros.

A pesquisa também revelou que mais de 60 milhões de pessoas usam algum serviço de VPN, o que representa um terço da população nacional. A segurança é uma questão fundamental: 46% dos entrevistados afirmaram que recorrem ao serviço para proteger seus dispositivos e contas on-line. No entanto, a maioria recorre às opções gratuitas (52,4%), menos eficazes, enquanto apenas 39% pagam por provedores de VPN e 12,2% usam serviços corporativos.

Ainda, 35% dos respondentes indicaram a proteção da privacidade como motivo para utilização de VPNs. Esses números indicam crescente conhecimento e adoção de ferramentas de segurança digital no país, especialmente em um contexto de maior vigilância e bloqueios como o ocorrido com o X.